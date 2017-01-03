"Meydan okumalarla terör durmuyor"

Devlet Bahçeli, son dönemlerde artan terör olaylarına ilişkin olarak "Meydan okumalarla, kınamalarla terör örgütleri durmuyor" dedi. Bahçeli, "Katliamlar da yapsalar bu büyük devletin sırtını yere getiremeyecekler" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Milli vicdan, Türkiye'nin böyle gidemeyeceğini, huzur ve güvene ulaşamayacağını, ittifak ve infial içinde teyit etmektedir. Ne olmuştur da ülkemiz ateş çemberine düşürülmüştür. Yanlış nerede, iradesizliğin failleri kimlerdir?

Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmıştır. Türkiye'den yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır.

Güvenliğimiz budanmakta, geleceğimiz buharlaşmaktadır. Milli bekamız karanlık ellerce boğulmaktadır. Dayanacak takatimiz kalmamıştır. Meclis parti gurubumuzun 2017'deki ilk toplantısında terörizmin Türkiye'deki amaç ve eylemleriyle birlikte son gelişmeleri de kapsamına alan siyasi değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"BU BÜYÜK DEVLETİN SIRTINI YERE GETİREMEYECEKLER"

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz 2016 yılı hain saldırılar ve suikastlara kurban gitmiştir. Yeryüzünün en aşağılık türleri 2016'da ölüm ve şiddet saçmışlardır. Türklük ve Türkiye düşmanları sivrilmiştir.

Terör bir insanlık suçudur, bunda her merhamet sahibi insanımız hemfikirdir. Kiralık katiller sürüsü 2016 yılını zindana çevirmişlerdir. Teröristler kimi zaman bombalarla, kimi zaman silahlarla masumları ve güvenlik görevlilerimizi katletmişlerdir.

Hedef Türkiye'dir, milli birlik ve kardeşliğimizdir. Düşman çevreler FETO'yu, IŞİD'i, PKK'yı ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Terörün bataklığını kurutmak kadar bunları destekleyen asıl suçlularla hesaplaşmak mecburi hal almıştır. İstenen, dayatılan, amaçlanan nelerdir?

Varılması planlanan yer neresidir? Bu soruların cevaplarını stratejik bir konsept ve milli bakış çerçevesinde bulmak zorundayız. Meydan okumalarla, kınama açıklamalarıyla bu hainler geri adım atmıyor, kınamalar bir işe yaramıyor. Klasikleşmiş uygulamarla terör örgütleri durmuyor. Bunları imha etmek için ya bir yol bulmalıyız, ya bir yol yapmalıyız.

Hepinizi şu kahredici terör bilançosunu incelemeye davet ediyorum. 20 Temmuz'dan bu yana aralarında 600 askerimizin, 383 polis ve bekçimizin, 65 korucumuz dahil 1080 evladımız şehit olmuş, 663 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir.

20162DA 839 ŞEHİT

Yalnızca 2016 yılında toplam şehit sayımız 839'dur. Sorarım sizlere, bu tablo milli bir yıkım değil mi? Terör bitiyor, analar ağlamayacaktı değil mi? Dağlardan korkusuzca kardelenler toplanacaktı değil mi? Böyle söylenmiyor muydu? Türkiye hangi ara bu tuzağa düştü, hangi söz ve bahanelerle izah edilecek?

İçimiz yanıyor, öfkemiz kabarıyor, yine de "Ya havle" diyoruz, metanetimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Nereye kadar? Cinayetler ne zaman son bulacak? Bir Başbakan Yardımcısı "Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar" diyor, hiçbir millet evladı hiçbir zaman korkmayacak, hiçbir terör örgütü de korkutamayacak; ancak gerekli tedbirleri alacak olan vatandaşlarımız mı yoksa bu devlet mi?

Amacımız eleştiri olsaydı yerden yere vuracak birçok konu çıkarırdık, yoğun tartışma ve polemikler hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Terörizme karşı teşkil eden ortak akıl hasar alacaktır. Bizim buna hiç hevesimiz yoktur.