MGK'daki IŞİD dosyaları...

"BBC bir haber geçti. Rakka'ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar."

Bunları kim söylüyor?..

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım. Hem de "mış"lı, "miş"li...

Nerede söylüyor?..,

İktidar partisinin Meclis grup toplantısında.

Peki, bu son derece vahim olayı ve gerçekleri nereden öğrenmiş.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den...

Hayretler içinde "neler olmuş neler" diyor Binali Yıldırım. Görüntüleri anlatıyor.

Vah vah ki hem de ne vah vah!..

Aklımızla dalga geçmenin zirvelerinde geziyorlar yine. Aynı giydikleri ATATÜRKçülük gömleğindeki gibi. Bu, milletle kafa yapmanın kaçıncı örneği diye yazmaya başlasam herhalde sayfalar yetmez.Ancak şu hale bakın!..Kimse de çıkıp hesap sormuyor; "bu nasıl bir devlet aklı", "bu nasıl bir devlet adabı", "bu nasıl bir üslup" diye. Ateş çemberi olan bir bölgenin tam ortasında olacaksın, Suriye ile 911 kilometrelik sınırın olacak, "büyük liderlik" havalarında konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayacaksın... Sonrada dönüp milletine, IŞİD gerçeklerini ve onların hamisinin ABD ve İngiltere olduğunu BBC'den duyup öğrendiğini açıklayacaksın.

Soruyorum:

Burnumuzun dibindeki Suriye'nin Rakka kentinde Türkiye'nin istihbarat elemanları yok mu?.. Varsa ne iş yaparlar?.. MİT ne işe yarar?..

Oralarda istihbarat elemanlarınız yoksa, o koltuklarda ne için oturursunuz?..

Sizlere, IŞİD gerçeklerini bugüne kadar hiç anlatan olmadı mı?..

Eğer devleti yönettiğiniz iddiasındaysanız bu sorulara verebileceğiniz makul ve mantıklı cevaplar var mı?..

Bunları da bir yana koyalım; kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı operasyonunda kanlı terör örgütü IŞİD'e karşı savaştı 71 şehit 800 civarında yaralı verdi?.. TSK'ya hiç mi bir şey sormadınız?.. En ufak bir bilgi talebeniz olmadı mı?.. Körlemesine, film olsun diye mi yapıldı bu operasyon?..

Suriye'de IŞİD'ten boşaltılan alanlarda PKK/PYD sözde kantonlar kurarken ayıkmadınız mı?.. Ayn-el Arab'a Türk topraklarından PKK/YPG'ye sözde IŞİD ile savaşması için çapulcu sürüsü peşmergeyi geçirdiniz, o zamanki Başbakanınız Ahmet Davutoğlu, "Kobani'ye selam olsun" dedikten sonrada mı gerçekleri kavrayamadınız?..

Gerçekler defterinin sayfalarını bir kez daha açalım o zaman...

IŞİD denen vahşi terör örgütünün ortaya çıkmasının ardından hem Genelkurmay Başkanlığı hem de MİT, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında, ellerindeki tüm somut belgeler ışığında yapılan analiz ve değerlendirmelerle IŞİD gerçeklerine enine boyuna iktidar mensuplarına anlattılar. IŞİD'in ABD/İngiltere kontrolünde kurulduğunu, ön planda ABD gözükse de arka planda İngiltere tarafından nasıl desteklendiğini, YPG'nin IŞİD ile hareket eden yavru terör örgütü olduğu tek tek izah edildi. "IŞİD/PKK/YPG zincirleme reaksiyon gösteren terör örgütleri" tanımlaması, "ABD ve İngiltere tarafından kontrol edilen IŞİD bilerek bölgeye sokuldu" değerlendirmesi Emevi camiinde namaz kılma hayali kuran bu iktidarın yüzüne karşı yapıldı. Hem de El- Kaide terör örgütü ve yönetim yapısının uşaklık ettiği yerlerin somut örneklerinden yola çıkılarak... IŞİD ve PKK/YPG'nin nasıl bir etnik temizlik yapacağı ve sonradan buralarda kurulacak sözde devletçiklerin nelere mal olacağı dosyalar halinde önünüze konuldu.

Peki, bugün karşılaşmak zorunda kaldığımız bu vahim manzaralar ta o yıllarda Genelkurmay ve MİT tarafından en ince ayrıntısına kadar anlatıldı da ne oldu?..

Hiçbir önlem alınmadı!..

Sonra da, ABD'de Başkan Yardımcısının randevusu defalarca ertelenen ve parklarda yere düşen Sonbahar yapraklarıyla turistik gezi yaptırılan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı "Neler olmuş neler? BBC'de gördüm" diyerek açıklama yaptı. Güler misin ağlar mısın!

Bir soru daha:

Rakka ve IŞİD gerçeklerini görebilmeniz için İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye mi ihtiyacınız vardı?..

Yurtdışı faaliyetleri izlemek üzere kurulan ve son derece başarılı olan GES'in içini boşaltıp MİT'e devrettiniz. TSK'nın gözünü kör kulağını sağır ettiniz. Vebali sizin omuzlarınızda!.. BBC'den haber alıp zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışan zihniyet haydi hesap verin bakalım!.. MGK'da önünüze konulan IŞİD dosyalarını ne yaptınız?.. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti mi!..