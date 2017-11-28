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MGK'nın ardından önemli açıklamalar

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MGK'nın ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Afrin'e dikkat çekildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 3,5 saat sürdü.

AFRİN MESAJI

MGK'nın ardından TSK'nın İdlib'de gözlem görevini başarıyla sürdürdüğü belirtilerek Afrin sinyali verildi ve "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

HER TÜRLÜ TEDBİR VURGUSU

MGK bildirisinde terör örgütü PKK için ise "PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye'nin demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır"  denildi.

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