MHP Akçakoca yönetim kurulu üyeleri istifa etti

MHP Akçakoca İlçe Başkanı Tacettin Akman ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı görevlerinden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak Genel Merkez'in Anayasa değişikliği oylamalarındaki tavrı gösterildi.

MHP'de kazan kayıyor, Bahçeli'nin Anayasa değişikliğine yönelik tavrına sert tepki gösteren parti yöneticileri tek tek istifa ediyor...

Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık'ın, Genel Merkez'in AKP ile el sıkışmasını sebep gösterip istifa etmesinin ardından MHP'de bir şok da MHP Akçakoca İlçe Başkanığı'nda yaşandı.

TOPLU İSTİFA

İlçe teşkilatı binasında basın toplantısı düzenleyen Akman, 15 kişilik yönetim kurulunun ortak kararı doğrultusunda istifa kararı aldıklarını söyledi.



Akman, istifa nedeninin TBMM'de görüşülen "Anayasa Değişiklik Taslağı" ve MHP'li milletvekillerin tavrı olduğunu belirterek "Teşkilat olarak, Mecliste görüşülmekte olan Anayasa değişikliği taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki hem de teşkilat yöneticilerimizin tamamının, bu davranışı içine sindiremediği için oy birliğiyle mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticiliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Teşkilat üyelerinin tamamının istifa ettiğini vurgulayan Akman, "İnşallah çok fazla zaman geçmeden tabanın düşüncelerini ve beklentilerini yerine getirecek olan vekillerin doğru karar vereceğini umuyoruz" dedi.