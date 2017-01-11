Bugünkü YENİÇAĞ »

MHP Akçakoca yönetim kurulu üyeleri istifa etti

»
MHP Akçakoca yönetim kurulu üyeleri istifa etti
MHP Akçakoca İlçe Başkanı Tacettin Akman ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı görevlerinden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak Genel Merkez'in Anayasa değişikliği oylamalarındaki tavrı gösterildi.

MHP'de kazan kayıyor, Bahçeli'nin Anayasa değişikliğine yönelik tavrına sert tepki gösteren parti yöneticileri tek tek istifa ediyor...

Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık'ın, Genel Merkez'in AKP ile el sıkışmasını sebep gösterip istifa etmesinin ardından MHP'de bir şok da MHP Akçakoca İlçe Başkanığı'nda yaşandı.

TOPLU İSTİFA

İlçe teşkilatı binasında basın toplantısı düzenleyen Akman, 15 kişilik yönetim kurulunun ortak kararı doğrultusunda istifa kararı aldıklarını söyledi. 

Akman, istifa nedeninin TBMM'de görüşülen "Anayasa Değişiklik Taslağı" ve MHP'li milletvekillerin tavrı olduğunu belirterek "Teşkilat olarak, Mecliste görüşülmekte olan Anayasa değişikliği taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki hem de teşkilat yöneticilerimizin tamamının, bu davranışı içine sindiremediği için oy birliğiyle mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticiliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" diye konuştu. 

Teşkilat üyelerinin tamamının istifa ettiğini vurgulayan Akman, "İnşallah çok fazla zaman geçmeden tabanın düşüncelerini ve beklentilerini yerine getirecek olan vekillerin doğru karar vereceğini umuyoruz" dedi.

İlgili Haberler
MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa etti
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP Akçakoca yönetim kurulu üyeleri istifa ettiMHP Akçakoca yönetim kurulu üyeleri istifa ettiMeclis'te yumruklaşma! Oturuma ara verildiMeclis'te yumruklaşma! Oturuma ara verildiMeral Akşener'den AKP ve MHP'ye sert tepkiMeral Akşener'den AKP ve MHP'ye sert tepkiMHP'li Ok: Vatandaş aş, yöneticiler saltanat derdindeMHP'li Ok: Vatandaş aş, yöneticiler saltanat derdindeMHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa ettiMHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa ettiMHP'li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?MHP'li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?Koray Aydın: Seçilmiş krallığa ve saltanata onay vermeyinKoray Aydın: Seçilmiş krallığa ve saltanata onay vermeyinTopçu: "Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim"Topçu: "Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim"Sinan Meydan: Atatürk Anayasası'na değil, Abdülhamid Anayasası'na dönülüyorSinan Meydan: Atatürk Anayasası'na değil, Abdülhamid Anayasası'na dönülüyorKıbrıs'ta iç savaş çıkabilir!Kıbrıs'ta iç savaş çıkabilir!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti