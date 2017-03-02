MHP Ankara Akyurt teşkilatı istifa etti

Bahçeli'nin Başkanlık tutumunu tasvip etmeyen MHP Ankara Akyurt İlçe Teşkilat Başkanı Selami Ünür ve yönetim kurulu istifa etti.

Devlet Bahçeli'nin Başkanlık çıkışının ardından MHP içindeki çatlak her geçen gün daha da büyüyor...

MHP Genel Merkezi'ne bir kötü haber de Ankara Akyurt İlçe Teşkilatı'ndan geldi.

Başkanlık sistemini kabul etmediklerini ifade eden teşkilat başkanı Selami Ünür ve yönetim kurulu istifa etti.

Ünür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

03.01.2015 tarihinden itibaren, Akyurt'lu Partililerimizin oyları ile seçilmiş bulunduğum ve bu güne kadar şanla, şerefle yürütmüş olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Akyurt İlçe Başkanlığı görevimden, 02.03.2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu'mla birlikte istifa etmiş bulunmaktayım.

Cennet Mekan Başbuğ'umun "Ülkücü Ülkücünün Öz Kardeşidir" direktifleri ve "Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben" Ülküsünü şiar edinmiş bir siyasi hareketin omuzlarımıza yüklemiş olduğu görev ve hizmet anlayışı ile görev ifa etmeye çalışan şahsım ve arkadaşlarım; mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum bir kutlu ve büyük davanın daima emrinde ve yanında olacağımız hususunu değerli kamuoyu ve Akyurt'lu hemşehrilerimle paylaşır, alınmış bu kararın Akyurt'umuza ve Partimize muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim...

Ne Mutlu Türk'üm Diyene...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'LE İLGİLİ AFİŞE DE ÇOK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Ankara Akyurt İlçe Başkanı Selami Ünür, Üsküdar Belediyesi'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş üzerinden algı oluşturmak için yaptığı afişe de tepki göstermişti.

Ünür, "O kadar ağır geliyor ki her şey... Sadece "haketmedik" diyebiliyorum... İnsan haketmediklerini de yaşıyormuş, bunu da öğrendim... Öğrendiklerim, okuduklarım ve "gördüklerim" daha da acıtıyor canımı..." ifadelerini kullanmıştı.