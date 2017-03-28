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MHP Bayrağı, AKP flamasına bantla tutturuldu

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MHP Bayrağı, AKP flamasına bantla tutturuldu
Adalet Bakanı Bozdağ’ın konuşma yaptığı kürsüde AKP flamasına bantla tutturulan MHP bayrağı dikkat çekti.

AKP-Devlet Bahçeli ortaklığında devam eden “evet” toplantılarında Ülkücülerin tepkisini çeken görüntüler oluşmaya devam ediyor.

Yozgat’ta “evet” çalışmaları yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Belediye Toplantı Salonu’nda konuşma yaptığı kürsüye MHP bayrağının bantla tutturulması tartışmaları beraberinde getirdi.

Görüntülerde, Bozdağ’ın konuşma yapacağı kürsüye büyük AKP flaması asılırken, MHP’nin 3 hilalli bayrağının küçük ve bantla tutturulmuş olduğu görülüyor.

HAYIR ORGANİZASYONLARINA AĞIR İTHAM!

Bozdağ, konuşmasında “hayır” organizasyonlarının FETÖ tarafından desteklendiğini iddia ederek, ağır ithamlarda bulundu. Bozdağ, “Şimdi bazıları Tayyip Bey düşmanlığı ile hasta olmuş, bazıları Bahçeli düşmanlığı ile hasta olmuş durumda. Adam diyor ki 'ben Bahçeli ile Erdoğan ile yan yana duracağıma Murat Karayılan, Cemil Bayık ile yan yana durabilirim’ diye bir savunuşun içinde. Yahu, insaf insaf. Pensilvanya oradan bütün MHP’yi karıştırmak için uğraşıyor, müthiş organizasyonları yürütüyor. 'Hayır' çıkarsa Bahçeli’yi yiyeceklermiş. 'Hayır' çıkarsa Erdoğan’ı yiyeceklermiş. Sizin gücünüz yemeye yetmez, yetmez” ifadelerini kullandı.

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