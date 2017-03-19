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MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça istifa etti

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MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça istifa etti
Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklayan MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça istifa etti.

Referanduma günler kala MHP Genel Merkezi'nde istifalar peş peşe geliyor...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, 'hayır' diyeceğini açıklayarak istifa etti.

15 Ekim 2015 tarihinde görevlendirildiğini belirten Akça, “Kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu üzere ülkemizde 18 maddelik başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek 16 Nisan 2017 Pazar günü halkın oyuna sulanmasına karar verilmiştir. Ben Yusuf Akça, 18 maddelik Anayasa referandumdan hayır oyu kullanacağımı kamuoyu ile paylaşarak görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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