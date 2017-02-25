MHP Buldan teşkilatı 'hayır' diyecek!

Buldan MHP İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, parti tüzüğündeki maddelere sadık kalarak yapılacak referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı.

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MHP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, TBMM süreci tamamlanarak halkın oyuna başvurulacak anayasa değişikliği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ADI NE OLURSA OLSUN 'HAYIR' DİYECEĞİZ

Anayasa değişikliğinin devletin tek adam tarafından yönetildiği bir sistemi getireceğini belirten Tuğrul, adı ister cumhurbaşkanlığı ister başkanlık sistemi olsun karşı çıkacaklarını dile getirdi. Tuğrul, “Buldan MHP İlçe Teşkilatımızın ‘hayır’ı parlamenter sistemin devamlılığını istemekten başka bir şey değildir” dedi.

“Hayır” diyen Türk milliyetçilerinin iradesiyle FETÖ, PKK gibi yapıları aynı kefeye koymamak gerektiğine dikkat çeken Tuğrul, “Bizler tercihimizi aklımızın erdiğinden bu yana MHP tarafında kullandık. Bu tercihimizi kullanırken de kimseye sormadık. Ha illaki bir tercihte bulunacaksak da bu tercih partimizin tüzüğünde belirtildiği üzere demokrasi ve parlamenter sistemden yana olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

KARAR TEŞKİLATIN TAMAMINI KAPSIYOR

DRT Denizli Haber’e konuşan MHP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, “ Bu hayır memleketin, milletin ve vatanın hayrıdır. Sadece bizim hayrımız değildir. Biz incelemiş olduğumuz 18 maddelik anayasa değişikliğinin bu ülkeye hayır getirmeyeceğini düşündük. Geniş çaplı bir istişare toplantısından sonra alınan Buldan teşkilatının tamamını kapsayan bir karardır. Sıkıntı Mehmet Tuğrul’un veya Buldan İlçe Teşkilatının sıkıntısı değildir. Bizim ikbal sorunumuz yok, böyle bir beklentimizde yok. Bizim memleket ve vatan sevdamız var. Bayrak sevdamız var. Genel merkezin alacağı her türlü karara saygılıyız. Ama böyle bir duruş göstermemiz gerekiyordu”dedi.