MHP camiası "aldatıldık" diyor

Türkiye'nin başına "Başkanlık Sistemi" derdini musallat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi tarihe, seçmenlerini aldatan bir lider olarak geçecek!

Neden?

Çünkü, seçimde vaat ettiklerinin tam tersini yapmaya devam ediyor.

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ "Tarih Bahçeli'yi affetmeyecek" derken, MHP camiasına yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarlarından Ahmet Gürsoy, hem kendisinin hem de ülkücü camianın duygularını yansıtan şu satırları yazıyor:

"MHP'nin kurumsal kişiliğini elinde tutanlar tarafından seçmen olarak aldatıldık! İşte, apaçık ispatı... Hem de kendi sözleri ile... 'Oturmuş, teamülleri yerleşmiş parlamenter sistemi yıkmak ve başkanlık kılıfıyla diktatörlüğe geçmek yenilikse, bırakın eskiden bakalım' dediğinde inandık... Doğru söylüyor sandık... Oy verdik... Başımızın tacı yaptık. Yanılmışız. Aldatılmışız.

Dün söylediklerinin bugün tam tersini yapıyor. Dün yalan dediklerine, bugün doğru diyor. Dün ülkücülük, bugün Başkancılık oynuyorlar.

Devlet Bahçeli 'Erdoğan ve Öcalan başkanlık sisteminde söz kesmiş, bölücü çevrelerden gelen mesajlar da bunu doğrulamıştır' dedi. Gene inandık ve doğru söylüyor sandık. Meğer iş başkaymış. Aldatıldık..."

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Ahmet Gürsoy, Devlet Bahçeli'nin sözlerinden uzun örnekler veriyor, onun "Bunların tutar ve kayda değer yanı yoktur. Mesele Erdoğan'ı güvence altına almaktır" dediğini naklediyor ve duygularını şöyle noktalıyor:

"Bu sözleri söyleyen adamın tarih önünde kendini imha etmesinin ilginç örneğini yaşıyoruz. Evet, aldatıldık... Ama sürü olmadığımızı, birey olduğumuzu, inancımızı, değerlerimizi, anahtar teslimi bir kişi ya da kuruma teslim etmeyeceğimizi tarih önünde ispat ediyoruz. Evet aldatıldık... Ama farkındayız..."

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Genel Başkan Devlet Bahçeli ve ekibinin bundan böyle hiçbir seçimde ülkücü camiadan oy alamayacağı anlaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda, Başkanlık Sistemi'ni içeren Anayasa değişikliği önerisini destekleyen MHP milletvekilleri aslında hem kendilerinin, hem partinin sonunu hazırlıyorlar!

Rahmi Turan Sözcü

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Hangisi olacaksınız?

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Milletin vekili olun diye seçildiniz. Millet size; iktidarı denetleyin, onu yanlış yapmaktan, ülkeyi felaketlere götürecek adımları atmaktan caydırın görevi verdi. Şimdi iktidar, muhalefetteki MHP'nin milletvekillerini aldı, kendine benzetti. MHP'yi yama yaptı. Açığını kapatacak oyları ona attırıyor.

Milletin vekili mi? Tayyip'in vekili mi? (...) MHP'den de "hayır" diyecek 27 altın adam çıkarsa iktidar 330'u bulamayacak ve bu "tek kişiye özel anayasa metni" Meclis'ten geçemeyecek. Milletin vekili olun. İktidara yama olmayın. İktidara yama olursanız ilk seçimde millet sizi sandığa gömer. 27 altın adam aranıyor.

Necati Doğru Sözcü

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"Başkan olursun ama bu koğuş başkanlığı olur"

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Tayyip Erdoğan'ı "ille de başkan yapacağım" diye tutturan MHP'yi anlamak gerçekten çok zor.

Bugün "Benim oyun Tayyip Erdoğan'a" diyen Devlet Bahçeli bundan 7 ay önce "Erdoğan'ı başkan yaptırmak istediğimizi söyleyenler şerefsizdir" diyordu.

(...) İlk gün MHP adına kürsüye çıkan Mehmet Parsak'ı hayretler içinde izledim. Meğer ne çok isterlermiş başkanlık sisteminin gelmesini. Bu sistem harika bir sistemmiş, kuvvetler ayrılığı çok iyi oluyormuş, meclis güçleniyormuş, ülke daha iyi yönetiliyormuş. Oysa bu Mehmet Parsak bundan tam bir buçuk yıl önce sosyal medyada günün konusu haline gelen twitler atmıştı.

Parsak 7 Eylül 2015'teki twitinde şunu söylemişti:

Hâlâ başkanlık peşindesin. Evet bir gün başkan olacaksın ama bu işlediğin suçların cezasını çekeceğin "koğuş başkanlığı" olacak. Ya şimdi "Padişahımız efendimizi seçeceğimiz için çok mutluyuz."

Can Ataklı Korkusuz