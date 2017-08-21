MHP Dinar'da yeni parti istifası

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Saffet Acar ve beraberindeki 55 kişi partisinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından ihraç kaydıyla disiplin kuruluna sevk edilen Dinar’ın MHP’li belediye Başkanı Saffet Acar ihraç kararını beklemeden partisinden istifa etti.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Saffet Acar ve beraberindeki 55 kişi partisinden istifa etti.

Dinar Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanan MHP’li üyeler burada Başkan Acar’ın konuşmasının ardından istifa dilekçelerini imzaladı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile birlikte Uluköy Eski Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, 10 MHP’li Belediye Meclis Üyesi, 13 MHP Yeni Yönetim Kurulu üyesi, 1 İl Genel Meclis Üyesi, 32 görevden alınan MHP eski yönetim kurulu üyeleri resmen Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etti.

Dinar Belediyesi toplantı salonunda istifa öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Saffet Acar şunları söyledi, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin çitasını her zaman yükselttik. İlçede dokuz yüz gibi bir oy potansiyeli bulunan MHP’nin oy oranını 10 Binlere çıkarttık. Şu an bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa yeniden 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırız. Dinar Belediye Başkanlığımızda bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan eşit bir şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren herkes memnun bir şekilde belediyemizden ayrıldı” dedi.

İpe Sapa Gelmeyen Nedenlerle Görevden Aldılar

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar MHP il yönetiminin kendisi hakkındaki disiplin kuruluna sev edilme kararını eleştirerek, ipe sapa gelmeyecek nedenlerle eski yönetimin görevden alındığını, kendisinin ise Eski İç İşleri Bakanı ve Milliyetçi Hareket Partisi eski Başkan Vekili Sayın Meral Akşener’i Dinar’da karşıladığı ve Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleşen bir programda MHP İl yöneticilerine selam vermediği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Sevk edilme nedenini MHP İL Disiplin Kurulu’nun kendisine yazılı olarak bildirdiğini, Akşener’i karşılama ve selam vermeme gibi bahanelerin çok komik olduğunu belirten Başkan Acar konuşmasının devamında şunları söyledi, “MHP İl yönetiminden gelen resmi yazıda, Dinar’da Meral Akşener’i karşılayarak çeşitli yerlere MHP Genel Başkanı yazılı pankartların asıldığı ve Afyonkarahisar Valiliğinde MHP’nin il yöneticilerine selam vermediğim gerekçeleri yazmaktaydı. Bu gibi basit nedenlerle disiplin kuruluna sev edildim. Herkes şunu iyi bilmelidir ki, beni kaydi olarak MHP’den silebilirler, fakat Milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler” dedi.

İstifalar Devam Edecektir

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar 55 kişiyle birlikte MHP’den istifa ettiği programda, ilerleyen günlerde toplu istifaların geleceğini, 400 üyesi bulunan MHP’li üyelerin tamamının istifa edeceğini söyledi. Kendisiyle birlikte 9 yıldan bu tarafa büyük mücadele veren ve kendisine her zaman destek olan Belediye Meclis Üyelerine ve eski MHP ilçe yönetimine teşekkür eden Başkan Acar, “Bizim alnımız açık başımız dik, partimize yanlış yapmadık, yapanlar utansın” dedi.

Eski İlçe Başkanı İbrahim Acar: İstifa Hareketine Katılın

Milliyetçi Hareket Partisi eski İlçe Başkanı İbrahim Acar, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve 55 kişinin MHP’den istifa ettiği programda istifa hareketine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibini de davet etti. Bir an önce yeni oluşuma katılmaları için çağrıda bulunan İbrahim Acar, ilerleyen günlerde Dinar ve bölgesinde istifaların devam edeceğini belirtti.