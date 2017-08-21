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MHP Dinar'da yeni parti istifası

MHP Dinar'da yeni parti istifası
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Saffet Acar ve beraberindeki 55 kişi partisinden istifa etti.
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