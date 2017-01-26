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MHP Doğanhisar teşkilatı istifa etti

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MHP Doğanhisar teşkilatı istifa etti
Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasının ardından istifalar peş peşe geliyor. MHP Konya Doğanhisar İlçe Başkanı Salim Güleç, "Ne Ülkücü geçinenlerden olduk, ne de Ülkücülükten geçinenlerden olduk"diyerek ilçe teşkilatının görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Devlet Bahçeli ve bazı MHP'li vekillerin tam desteğiyle yeni Anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından parti tabanındaki öfke büyüyor...

Partide her gün yeni bir istifa yaşanırklen, MHP Konya Doğanhisar İlçe Başkanı Salim Güleç'ten de MHP Genel Merkezi'ni şok edecek bir açıklama geldi.

Manidar bir dilekçe ile ilçe teşkilatının görevlerinden istifa ettiğini duyuran Güleç, "Şunu herkes bilsin ki, ne Ülkücü geçinenlerden olduk, ne de Ülkücülükten geçinenlerden olduk. Ne mutlu ki, cennet mekan rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in gösterdiği yolda, dik duruşumuzla, onurumuz ve şerefimizle, ilkelerimizden ve ülkülerimizden taviz vermeyerek; mevki, makam düşünmeden, ülkücü çizgimizden hiçbir zaman sapmadık. Bu duygu ve düşüncelerle, Milliyetçi Hareket Partisi Doğanhisar İlçe Teşkilatı olarak, kamuoyundan ve teşkilat mensuplarımızdan özür dileyerek, şu anda yürütmekte olduğumuz görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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