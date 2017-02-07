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MHP eski İl Başkanı Vural: Türk milliyetçileri bu gidişe karşı çıksın

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MHP eski İl Başkanı Vural: Türk milliyetçileri bu gidişe karşı çıksın
MHP Eskişehir eski İl Başkanı Ahmet Vural, anayasa değişikliği görüşmelerine destek veren Bahçeli’yi eleştirerek, "MHP'nin bitirilişini dehşetle izliyorum" dedi.

MHP eski İl Başkanı ve eski MYK üyesi Avukat Ahmet Vural, MHP Genel Merkezi'nin başkanlık sistemi tutumunu eleştirdi.

MHP'NİN BİTİRİLİŞİNİ DEHŞETLE İZLİYORUM

Türkiye’nin hayati günlerden geçtiğini söyleyen Vural, “Meşrutiyet döneminde padişahlara bile tanınmayan yetkilerin tek şahsa verilmesine yönelik, anayasa görüşmelerini büyük bir üzüntü ve ibretle izliyorum. Türk ekonomisinin, kuvvetler ayrımının, yargı bağımsızlığının ve Türk unsuruna dayalı üniter devlet yapımız ile Türk milliyetçiliğinin sonu demek olan bu görüşme ve oylamalarda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin yüklendiği rolü anlamakta güçlük çekiyor, siyaseten intihar ettiğini beraberinde MHP’yi de bitirdiğini dehşet ve ibretle izliyorum” dedi.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BU GİDİŞE KARŞI ÇIKSIN

Vural, “Ömrünün 53 yılını MHP saflarında tüketen, 5 yıl Mihalıççık İlçe Başkanlığı, 7 yıl Eskişehir İl Başkanlığı ve 6 yıl MYK üyeliği yapan bir partili olmanın yüklediği sorumluluk duygusu ile başta MHP milletvekilleri olmak üzere tüm Türk milliyetçilerinin bu gidişe karşı çıkmalarını, aksi halde bu büyük vebalin altında ezileceklerini ve gelecek nesillere bunun hesabını asla veremeyeceklerini hatırlatmayı milli bir görev biliyorum” şeklinde konuştu.

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