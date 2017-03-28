MHP eski yöneticileri hayır diyor

Antalya'da MHP'de görev almış Ülkücü camianın önde gelen isimleri Tenis Kulübü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan MHP'li eski yöneticiler, referandumda 'hayır' diyeceklerini ifade etti.

Cengiz Savaşeri

Antalya’da MHP de görev almış eski il, ilçe başkanları, milletvekilleri, Ülkü Ocakları başkanları, Türk Ocağı ve Ülkücü kuruluşların başkanları, eski Baro başkanları, sendika başkanları, Antalya Tenis Kulübünde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Türkçe birlik toplantısı adıyla tertip edilen toplantıda, hazır bulunanlara ve basına hitaben kısa bir konuşma yapan Atlıhan Bozkurt, “bizler, Milliyetçi Hareket Partisinin çeşitli kademelerinde, Ülkü Ocaklarında, Ülkücü kuruluşlarda ve sivil tolum örgütlerinde, geçmiş dönemlerde görev yapmış kişiler olarak, Ülkücü dünya görüşüne hizmet etmek için çalışmış Türk milliyetçileriyiz. Anayasa değişiklik teklifine neden hayır dediğimizi büyük Türk milleti ve Türk kamuoyu ile paylaşmak için bir aradayız” dedi.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE GÖREVLER DÜŞÜYOR

Basına dağıtılan Türk milliyetçileri hayır diyor başlıklı bildiri maddelerinde şu cümlelere yer verildi.

1-Tarihi ve zamanı doğru okuyamayanların, bu coğrafyada yaşaması zordur

2-Bu topraklarda aklını kullanamayanlara, sevrin yeniden dayatılması kaçınılmazdır.

3-Bu ülkede aklını kullananlara zulüm yapılmaktadır. Türk milliyetçileri zulme boyun eğmeyecektir.

4-Yalancılığı ve dönekliği kazanç kapısı haline getirenlere, Türk milliyetçileri hayır diyor.

5-Tarafsız olamayacak partili Cumhurbaşkanına, Türk milliyetçileri hayır diyor.

6-Gazi meclisin işlevsiz hale getirilmesine Türk milliyetçileri hayır diyor.

7-Tek adam rejimi getiren Anayasaya Türk milliyetçileri hayır diyor.

8-Tek adam tarafından teslim alınmış yargıya, Türk milliyetçileri hayır diyor.

9-Türk milletinin bölünmez bütünlüğüne ve Türk devletinin bekasını tehdit eden Anayasa değişikliğine Türk milliyetçileri hayır diyor.

10- Cumhuriyeti kuran gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türk milliyetçileridir. Bu gün yine Türk milliyetçilerine görev düşmektedir.

Bildiri sonunda,” Her ne şart altında olursa olsun, doğru bildiğimizi söylemekten ve yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kimin ne dediğine bakmaksızın, kararımızı özgün irademizle verdik ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. 16 Nisanda Türk milliyetçileri gür bir sesle ve büyük bir kararlılıkla hayır diyecektir” şeklinde cümleler yüksek sesle dile getirildi.

MHP Antalya’da geçmiş dönemlerde görev yapmış başarılı il, ilçe başkanlarından Ali Adnan Kaya, Cemal Gencer, Hasan Gömleksiz, Çetin Ertunç, Mustafa Akar, Mehmet Yıldırım, milletvekili Nesrin Ünal,Türk Eğitim San Başkanı Bünyamin Seçme, Abdullah Uysal, Geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları bölge başkanlığı yapan İlhami Okudan, eski baro başkanı Alper Tunga Bacanlı ve Cengizhan Gököz gibi birçok kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda söz alan eski baro başkanı Bacanlı,Yozgat'ta yaşanan arbedenin Alparsal Türkeş'in kemiklerini sızlattığını söyledi. Bacanlı,Devlet bahçeliyi eleştirerek,” Niye AKP 'nin koltuk sevdası için ülkücüleri birbirine kırdırıyorsunuz” dedi.

Toplantı sonrası basına kapalı olarak istişarede bulunan başkanlar, topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.