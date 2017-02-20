MHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadı

MHP Genel Başkan adayları Akşener, Özdağ, Aydın ve Oğan, PKK'lılar tarafından katledilen Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nu şehadetinin ikinci yıl dönümünde unutmadı.

MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Dr. Sinan Oğan, Ege Üniversitesi'nde PKK'lı öğrenciler tarafından haince şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Genel Başkan Adaylarının paylaşımları

Meral Akşener:

Koray Aydın:

Sinan Oğan:

Ümit Özdağ: