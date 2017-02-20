Bugünkü YENİÇAĞ »

MHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadı

»
MHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadı
MHP Genel Başkan adayları Akşener, Özdağ, Aydın ve Oğan, PKK'lılar tarafından katledilen Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nu şehadetinin ikinci yıl dönümünde unutmadı.

MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Dr. Sinan Oğan, Ege Üniversitesi'nde PKK'lı öğrenciler tarafından haince şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Genel Başkan Adaylarının paylaşımları

Meral Akşener:

Koray Aydın:

Sinan Oğan:

Ümit Özdağ:

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadıMHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadıYSK, anket yasaklarını açıkladıYSK, anket yasaklarını açıkladıKılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorumKılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorumLoğoğlu: Yunanlılar Enosis'ten hiç vazgeçmedi!Loğoğlu: Yunanlılar Enosis'ten hiç vazgeçmedi!MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!Akşener uyardı: Diktatör yaratırAkşener uyardı: Diktatör yaratır"Referandumda ne yapmalı?""Referandumda ne yapmalı?"Bu mecra çok tehlikeliBu mecra çok tehlikeliReferandumu kim kazanacak?Referandumu kim kazanacak?Atila Kaya: Ülkücü, kendi kararını kendi verir!Atila Kaya: Ülkücü, kendi kararını kendi verir!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti