MHP Genel Başkan adaylarından ortak çağrı

MHP Genel Başkan adayları, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, referandumda 'hayır' diyecek Türk milliyetçilerini Ankara'daki buluşmaya çağırdı.

MHP Genel Başkan adayları Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu.

"Türk milliyetçileri 'hayır' diyor platformu"na öncülük eden MHP Genel Başkan adayları, 18 Şubat Cumartesi günü, Ankara/Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 13.00'te başlayacak toplantıya tüm Türk milliyetçilerini davet etti.

İşte MHP Genel Başkan adaylarının paylaşımları: