MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya istifa etti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Atila Kaya, başkanlık sistemine hayır diyeceğini açıklayarak, partideki görevinden istifa etti.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ve referandumda evet oyu vereceğini açıklaması MHP'de deprem etkisi yarattı. Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığından istifa ederek, Başkanlık sistemine hayır diyeceğini açıkladı. Kaya'nın bu kararı sonrasında MHP'de başkanlığa hayır diyen vekil sayısı 7'ye yükseldi.