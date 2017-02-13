MHP Genel Başkanı eleştiriyor; ama kimi?

Referandum ittifakı "öznesiz" bıraktı

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Bahçeli, Konya'da yaptığı konuşmada Rusya'nın El Bab'da askerimizi şehit edip sonra da 'pardon'la geçiştirdiğine hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladığına dikkat çekti.

Ardından da satır aralarında dört askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırıyı 'alttan alma', 'yaşananlara ses çıkarmama', 'hiçbir şey olmamış gibi davranma', 'kendine güvensizlik', 'aman sorun çıkmasın tavrı sergileme' eleştirilerini yöneltti.

Bahçeli, aynı konuşmada ülkenin ekonomik durumu ve önemli kurumların Varlık Fonu'na devredilmesinden de rahatsızlık duyduğunu ima etti.

Ancak iki konuda da kurduğu cümlelerde özne kullanmadı.

Rusya'ya ses çıkarmayan, bu trajik olayı alttan alan, devletin güzide kurumlarını Varlık Fonu'na devreden kimdi?

Açık açık söylemedi.

Görünen o ki AK Parti-MHP referandum ittifakı, Bahçeli'nin dış politikada, ekonomide yaşanan olumsuzluklarla ilgili eleştiri cümlelerini bir süre daha 'öznesiz' bırakacak.

Deniz Zeyrek Hürriyet

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Bu yaptıklarının başka bir anlamı olamaz

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"Evet"çiler korku çemberinde

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16 Nisan referandumunda "Hile" yapılacağı söylentileri doğrusu can sıkıyor.

"Hayır" diyenlere ülke çapında başlayan ağır baskı "Hile" düşüncelerini de gündeme getirmiş bulunuyor!

Özel şirketler bile korkusundan "Hayır"cı personellerini işten atmaya başladı. İşte koskoca Doğan Medya'nın Kanal D'si... "Hayır" diyeceğini açıklayan sunucu İrfan Değirmenci'nin işine son verdi. Ben bunu o büyük gruba yakıştıramadım! Ayıp ki, ne ayıp!

Peki, Doğan Grubu "Evet" diyenleri de işten atabilecek mi?

Bu mümkün değil tabii ki!

Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinde "Mesut Komiser" rolünü canlandıran aktör Şevket Çoruh "Ben de 'Hayır' diyorum, beni de kovun" dedi.

Cesur bir çıkış doğrusu.

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"Evet"çileri bir korku çemberinin sardığı anlaşılıyor.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in Çanakkale'deki konuşmasını engellemek için salonun elektriklerini kestiler. Cep telefonlarının ışığı altında konuşan Akşener "Şu hale bakın, bir garip kadından, benden korkuyorlar! Biz korkmuyoruz! Biz karanlıkları aydınlatmaya geldik. Hiçbir güç, ülkücü hareketi engelleyemez!" dedi.

İktidarcı "Evet" yanlılarının etik dışı davranışları henüz başladı.

16 Nisan yaklaştıkça kim bilir daha neler olacak?

Rahmi Turan Sözcü

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Bahçeli'den gözdağı

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Ee, hani karar milletindi?

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Bahçeli dedi ki; Anayasa değişikliğinin referandumdan geçmemesi halinde Türkiye karmakarışık olacak, iç ve dış çevreler bu durumu kullanacak..

Yani..

Terör artacak.. Kötü günler, acı dolu günler yaşayacağız..

Türkiye bölünmeye kadar gidecek demek istiyor...

Hayır diyeceklere üstü kapılı göz dağı veriyor!.

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Sormak lazım..

MHP, hani kararı millete götürmek için evet demişti..

Sormak lazım..

MHP, hani son karar milletindir diyordu.

Mehmet Tezkan Milliyet

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"Hulusi Akar Başkan Yardımcısı mı olacak?"

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın adını sürekli duyar olduk. Ancak alışılmışın çok dışında gündeme gelmeye başladı Genelkurmay Başkanı...

Mesela...

15 Temmuz sonrasında yapılan o meşhur Yenikapı mitinginde, kürsüde halka hitap ederken gördük Genelkurmay Başkanı'nı...

Yenikapı mitingi sırasında Orgeneral Akar'ın, adı "kabir azabından koruyan, yanmayan kefen", "Hz Muhammed'in saçını yıkadığı su" gibi ürünlerle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca ile selamlaşmasına ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Ardından, Hulusi Akar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la, şimdiki AKP iktidarının düşünce önderlerinden olan, Atatürk'ün "Ulu Önder" diye anılmasına karşı çıkan bir şairi, Nuri Pakdil'i evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından uzun uzun Orgeneral Akar'ın gençlik yıllarında Pakdil'in çıkardığı dergileri okuduğuna ilişkin yazılar yazıldı. Böylece, Orgeneral Akar'ın "muhafazakar" yönü toplumla paylaşılmış oldu.

Kardak'ta, yanına kuvvet komutanlarını alarak gövde gösterisi yapan Orgeneral Akar'ın, son olarak da yine kuvvet komutanlarıyla masa başında El Bab harekat planını bizzat planlarken fotoğrafları da yayınlandı. Bu fotoğraflarla da toplum, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı'nın, "komutan/liderlik özelliklerini" öğrenmiş oldu.

Orgeneral Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeki süresi Ağustos 2019'da bitiyor. Anayasa paketi 16 Nisan'da referandumdan geçerse, Türkiye yeni ve olağanüstü yetkilerle donattığı yeni Cumhurbaşkanı/Başkanı'nı, Kasım 2019'da seçecek. Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor.

Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor...

Zeynep Gürcanlı Sözcü

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Ne güzel pranga bu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sistem bileklerimizde pranga" diyor. Ne güzel pranga bu!

Bileğine takıldığı insanı: "Belediye başkanı, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı" yapıyor... Demekle yetinmiyoruz... Cumhurbaşkanı'nın ne kastettiğini merak ediyoruz... Nedir bu pranga gerçekten? Cumhuriyet mi, demokrasi mi, Batılı kurumlar mı? Hepsi mi?

Melih Aşık Milliyet

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Kafamızdaki sisler dağılıyor!

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Bir sabah uyanıp da "deve dişi" gibi kocaman kurumların "Türkiye Varlık Fonu'na" devredildiğini gördüğümüzde ne diyeceğimizi şaşırmış ve "kafamızın karışık" olduğunu ilan etmiştik!

Çünkü "Çok iyi oldu" diyenler de vardı. "Çok kötü oldu" diyenlerde vardı.

(...)Konunun erbabı "havuz sisteminin" kurulması için böyle bir fonun oluşturulmasına gerek olmadığını ifade ediyor. Gerek olmadığı halde böyle bir fon oluşturuluyorsa "işin içinde başka hesaplar ve niyetler olmalı" diye düşündük.

Zeki Ceyhan Milli Gazete