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MHP Genel Merkezi'ne Kayseri ve Isparta'dan kötü haber

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MHP Genel Merkezi'ne Kayseri ve Isparta'dan kötü haber
MHP Isparta Keçiborlu İlçe Teşkilatı ve MHP Kayseri Talas Kadın Kolları Başkanı Sevim Duman partideki görevlerinden istifa etti.

MHP Genel Merkezi'ne bir şok da Isparta ve Kayseri'den geldi. 

Isparta MHP Keçiborlu İlçe Başkanı Rüstem Burunkaya ve 9 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin imzasının bulunduğu istifa dilekçesi, MHP İl Başkanlığı'na gönderildi.

İstifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin gerek genel merkez, gerekse il bazındaki yaşanan sıkıntılar bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Keçiborlu'daki üyelerimiz ve partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla yapmış olduğum istişareler sonucu bu yaşananlardan büyük rahatsızlık duyulduğunu görmekteyiz. Ayrıca teşkilatımıza bu güne kadar yeterince destek verilmemiştir. Bu şartlar altında görevimizi sürdüremeyeceğimiz kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle istifa ediyoruz. İstifalarımızın kabulü konusunda gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz."

TALAS KADIN KOLLARI BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklayan MHP Kayseri Talas Kadın Kolları Başkanı Sevim Duman da partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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