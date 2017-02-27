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MHP Genel Merkezi'ne toplu istifa şoku!

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MHP Genel Merkezi'ne toplu istifa şoku!
Bahçeli'nin Başkanlık tutumunu tasvip etmeyen Ankara Nallıhan MHP İlçe teşkilat başkanı ve yönetim kurulu istifa etti.

Devlet Bahçeli'nin Başkanlık çıkışının ardından MHP içindeki çatlak her geçen gün daha da büyüyor...

MHP Genel Merkezi'ne bir kötü haber de Ankara Nallıhan İlçe Teşkilatı'ndan geldi.

Başkanlık sistemini kabul etmediklerini ifade eden teşkilat başkanı ve yönetim kurulu, basın açıklamasında bulunarak istifa etti.

MHP Nallıhan İlçe Teşkilatı Başkanı Yener Samur tarafından yapılan açıklamada; "16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda Nallıhanlı partililerimizin ve üyelerimizin, Genel Merkez'imizin 'Evet' kampanyasına tepkileri nedeniyle görev yapamaz hale geldiğinden dolayı İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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