MHP Genel Merkezi'nin kanalında Erdoğan'a canlı yayın!

MHP Genel Merkezi'nin kanalı BengüTürk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'lilere yaptığı sesleniş konuşmasını canlı olarak yayınladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda AKP'lilere seslendi.

Yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Almanya hükümetine yüklenen Erdoğan, CHP lideri için "Kılıçdaroğlu kalkmış adalet yürüyüşü yapıyor. Sen önce İzmir’deki işçilere adalet götür. Het gidi Kılıçdaroğlu sen aynaya bak aynaya" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği ile ilgili gelişmelere de değinen Erdoğan, "Avrupa ile ilişkilerimizde kar zarar hesabına girersek AB üyeliği süreci ile ilgili kesinlikle AB zararlı genel ticari ilişkilerimizde de ancak başa baş çıkarız. Gümrük Birliği bizim kadar Avrupa’nın faydasına da olan bir uygulamadır. Biz bunun geliştirilerek devam etmesinden yanayız bunun için de üzerimize düşeni yaptık yapıyoruz" şeklinde konuştu.

MHP'NİN KANALINDA BİR İLK

MHP Genel Merkezi'nin kanalı BengüTürk TV, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmalarını izleyecilerine canlı olarak aktardı.

BengüTürk TV'de ilk kez böyle bir yayın yapılırken, Erdoğan'ın Denizli'deki seslenişinin canlı olarak yayınlanması Ülkücü camianın dikkatini çekti.