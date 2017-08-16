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MHP Hakkari İl Başkanlığı açılışında Erdoğan vurgusu

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MHP Hakkari İl Başkanlığı açılışında Erdoğan vurgusu
Hakkari’de partisinin İl Başkanlığı açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Akçay, “Üniversitenin inşaatının hızlandırılması konusunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de bu duyarlılığa, hassasiyete ve arzuya kayıtsız kalmayacaktır" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Açılışta konuşma Akçay, 2008’de yapımın başlanılan Hakkari Üniversitesi hakkında şunları söyledi:

" 2008 yılında Hakkari Üniversitesi kanunu görüşülürken destek verdik. Aradan geçen zamanda istenen arzuda bir ivme kazanamadığını gördük. Hakkari bir eğitim ve öğretim şehri de olabilir. Üniversite bu açıdan büyük bir avantaj. Parti olarak üniversitenin tamamlanması için elimizden gelen tüm desteği sunacağımıza söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de bu duyarlılığa, hassasiyete ve arzuya kayıtsız kalmayacaktır. Şahsen buna inanıyoruz ve inanmak istiyoruz."

HAKKARİ VE ŞIRNAK İL OLARAK KALMALI

Yaklaşık 3 ila 5 ay önce Hakkari ve Şırnak'ın ilçe, Yüksekova ve Cizre'nin de il yapılması hususunun gündeme geldiğini anımsatan Akçay, şöyle devam etti:

"Bu Hakkari ve Şırnaklı hemşehrilerimizde ciddi bir infial ve üzüntü doğurmuştu. Elbette devleti yöneten hükümetlerin bazı tercihleri olacaktır. Mesela Yüksekova'yı ve Cizre'yi il yapmak isteyebilir. Buna karşı olmayız. Fakat Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülmesine şiddetle karşıyız. Çünkü vilayet il demek. İl ve vilayet kavramı bir mülki idareyi ve mülki statüyü ifade eder. Üzerinde durduğumuz konu vilayet statüsünün kalması hadisesidir. Bir vali nasıl ki kaymakam yapılamazsa, bir ilde ilçeye dönüştürülemez. Bunun için Hakkari'nin il olarak devam etmesini istiyor ve tavsiye ediyoruz."

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