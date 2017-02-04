MHP Hüyük teşkilatı istifa etti

Genel Merkez'in Başkanlık sistemi tavrından rahatsız olan MHP Konya Hüyük İlçe Başkanı Zihni Fırat ve Yönetim Kurulu, manidar bir açıklama ile istifa etti. Ülkücülerin düşüncelerine tercüman olan bu açıklama, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Konya Hüyük İlçe Başkanı Zihni Fırat ve yönetim kurulu bir açıklama yayınlayarak istifa ettiklerini açıkladı.

Ülkücü camianın duygularına tercüman olan bu açıklamada; "Maalesef bugün gelmiş olduğumuz süreçte Genel Merkezimiz parti içi demokrasiyi bir kenara atarak,töremizde yer edinen danışma ve toy hukukunu hiçe saymıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte paylaşım rekorları kıran açıklamanın tam metni:

Cefasını sefa gördüğüm,çilesini neşe gördüğüm bu kutlu hareketin 45 yıllık hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duydum. 2000 yılında yapılan ilçe kongresinde, İlçe başkanlığına seçildim.16 yıldır başkanı olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Hüyük İlçe Teşkilatım evimden,yuvamdan,tüten ocağımdan ayrı görmedim.

Biliyorum ki 5.000 ülkücü şehidin şahadete yürüdüğü, bu kutlu hak davasında 6 dönem hizmetkar olmak her kula nasip olmaz.

Yaradana binlerce kez şükürler olsun.

Şükürler olsun ki bugün böyle bir şerefe nail olmanın gururunu yaşayarak bu satırları kaleme alıyorum.

Bu zaman zarfı içersinde,bu çetrefilli yolda,çileye talip olup hak davaya hizmet eden yediden yetmişe tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Maalesef bugün gelmiş olduğumuz süreçte Genel Merkezimiz parti içi demokrasiyi bir kenara atarak,töremizde yer edinen danışma ve toy hukukunu hiçe saymıştır.

Bu durum özellikle ömrünü bu davaya adamış, çileye talip olmuş bir çok ülküdaşımın olduğu gibi İlçe teşkilatımızı da derinden üzmüştür.

Yıllardır gücünü tabanın heyecanından alan bu kutlu hareketin,gün geçtikçe tabanın sesine duyarsız kalması bir çok yanlış hamleleri de beraberinde getirmiştir.

Genel merkezimiz bu süreçte dün savunduğu doğruları bugün yanlış ilan eder duruma gelerek tabanı her geçen gün biraz daha şaşırtmaya başlamıştır.

Bu zincirin son halkası ise maalesef parti genel merkezimizin anayasa değişikliğine olan "evet” desteğidir.

31/01/2017 tarihinde yapmış olduğumuz ilçe yönetim kurulu toplantısında, üniter devlet yapısına zarar verecek ve milletin egemenliğini askıya alacak bu değişikliği tabanın da nabzını yoklayarak istişare ettik.

Yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir değişikliğe destek olmanın ilke ve ülkülerimize ters düştüğü kanaatine oy birliğiyle karar verdik.

İlçe teşkilatı olarak bu süreçte atmamız gereken en uygun adımın tepkimizi ortaya koymak olduğu konusunda hemfikir olduk.

Bu duygu ve düşüncelerle 16 yıldır başkanlığını yaptığım Hüyük ilçe Başkanlığından yönetim kurulu üyelerimle beraber,Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimiz ve üst kurul delegeliğim saklı kaymak kaydıyla istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız.

İlçe yönetim kurulu adına,

Zihni Fırat

Milliyetçi Hareket Partisi

Hüyük İlçe Başkanı