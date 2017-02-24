MHP İl Başkanı Erdoğan ile sahneye çıktı, Belediye Başkanı plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’daki programında sahneye MHP İl başkanı ile çıktı. MHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Erdoğan’a Belediye Başkanı Ergün plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’daki programında sahneye MHP İl başkanı ile çıktı. MHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Erdoğan’a Belediye Başkanı Ergün plaket verdi.

Bahçeli-AKP anlaşması sonrasında ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MHP İstanbul İl Başkanlığının yaptığı gecede salona dev Erdoğan posteri asılmış hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında bozkurt işareti yapmıştı.

MHP’Lİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE SAHNEYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da yaptığı evet mitingine sahneye MHP İl Başkanı Erkan Öztürk de çıktı. Bakanların ve Erdoğan’ın hemen arkasında sahneye çıkan MHP İl Başkanı Öztürk’ün bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamlaması dikkat çekti.

MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN CUMHURBAŞKANINA PLAKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile görüştü. İkilinin sıcak sohbeti dikkat çekerken, MHP’li Başkan Ergün, Erdoğan’a plaket verip, kente verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ergün, “Manisa’da büyük projeler yapılıyor. Bu projelere verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.