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MHP İl Başkanı'nı AKP'liler seçmiş

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MHP İl Başkanı'nı AKP'liler seçmiş
MHP Kahramanmaraş İl Kongresi'ni yapılan itiraz üzerine iptal eden YSK'nın kararının altından bir skandal çıktı.

21 Mayıs 2017 Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkesi'nde yapılan MHP Kahramanmaraş İl Kongresi yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu  tarafından iptal edilmişti.

Kongrede mevcut il Başkanı Süleyman Öner, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar ve Ömer Özkan yarışmış, seçimi Süleyman Öner 9 oy farkla kazanmayı başarmıştı. Kongre öncesi AKP üyelerinin delege olarak yazıldığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulunulmuş ve YSK bazı delegelerin seçim isimlerinin listeden çıkarılmasına karar vermişti.

İPTAL GEREKÇESİ AKP'Lİ ÜYELER

Gazete2023'ün haberine göre, YSK'nın MHP İl kongresini iptal gerekçesini delege olarak AKP üyelerinin yazılmış olmasını gösterdiği ortaya çıktı.  MHP Kongresini 9 oy farkla kazanan yönetimin 608 delegeden 161 tanesinin AKP üyesi kişilerden seçmiş olması partide infial yarattı. 
 

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