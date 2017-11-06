Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti
MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti
MHP Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı ve yönetimi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Hakan Yıldız, İYİ Parti'ye geçeceklerini söyledi.
06 Kasım 2017 Pazartesi 23:52
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti
Hava Harp Okulu'nda darbe toplantısı
Yeni AKM projesi
MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması
Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti
Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı
MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti
Hava Harp Okulu'nda darbe toplantısı
Yeni AKM projesi
MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması
Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti
Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
07 Kasım 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 11 2017
Silifke'de selde can pazarı
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
NATO üyeliğini savunmak vatan hainliği midir?..
Dinciler veya milliyetçiler ne üretti?
Nasıl inanalım "Adalet"in tecelli edeceğine
Magandalık değil, düpedüz vatan hainliği!
Bastonun ben olayım gazim!
Miting diplomasisi ve TV yargılamaları
Muhalefet ihtiyacı
Yeni anket sonuçları açıklandı!
Putin'in danışmanı Dugin'den Türkiye'ye flaş uyarı
Aytun Çıray İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
AKP-MHP ittifakı için yasa değişikliği yapılacak
PKK'lı cenazesine katılan AKP'li Galip Ensarioğlu, İYİ Parti'yi hedef aldı
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
NATO üyeliğini savunmak vatan hainliği midir?..
Dinciler veya milliyetçiler ne üretti?
Nasıl inanalım "Adalet"in tecelli edeceğine
Magandalık değil, düpedüz vatan hainliği!
Bastonun ben olayım gazim!
Miting diplomasisi ve TV yargılamaları
Muhalefet ihtiyacı
Yeni anket sonuçları açıklandı!
Putin'in danışmanı Dugin'den Türkiye'ye flaş uyarı
Aytun Çıray İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
AKP-MHP ittifakı için yasa değişikliği yapılacak
PKK'lı cenazesine katılan AKP'li Galip Ensarioğlu, İYİ Parti'yi hedef aldı
Paradise Papers belgelerinde Binali Yıldırım'ın oğulları da yer aldı
MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması
Masal kitabında kan donduran ifadeler
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.