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MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti

MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçti
MHP Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı ve yönetimi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Hakan Yıldız, İYİ Parti'ye geçeceklerini söyledi.
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