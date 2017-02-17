Bahçeli'nin "Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilecek" kararına ilk yanıt Başbakan'dan geldi. Malta'da resmi ziyaretlerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım Malta'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Malta Başbakanı Muscat ile görüştü.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Malta'nın 15 Temmuz'dan sonra hükümetimize ve demokrasimize açıkça destek vermesini takdirle karşılıyoruz. Sayın Başbakanla mülteci sorununu ve Suriye'yi de ele aldık. Suriye'de ve Libya'da siyasi çözümlerin bulunup, istikrarın sağlanması gibi konuları ele aldık. Bu konuda müşterek olarak neler yapabileceğimizi de değerlendirdik.

AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması ve vize serbestliği ile ilgili bugün yaşanan sorunları da değerlendirdik. Bu konularda AB'nin yeni bir akış açısıyla daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ifade ettik.

Malta geleneksel bir denizci ülkesidir. Gemi sicili bakımından dünyanın en büyük 3. ülkesidir. Denizcilik bakımından ilişkimizi ilerletme fırsatı olduğunu anladık. Gelecekte yabancı dil eğitimi anlamında daha yakın çalışma ihtimalimiz olduğuna karar verdik.

Özellikle Libya, Malta için önemli bir ülke. Burada sorunların giderilmesi hem göçmen sorununun çözümü hem de terörle mücadele için önemli. Bu konuda gayretlerimiz var, Malta'nın da gayretleri var bu gayretlerin sonuca ulaşması önem arz ediyor."

"MHP İLE ORTAL ETKİNLİK YAPABİLİRİZ"

Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği Parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz." diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ORTAK HAREKET SİNYALİ

Bahçeli 'nin 16 Nisan Anayasa Referandumu kapsamında parti teşkilatlarına genelge gönderdi. Genelgede 'evet' diyen partilerle ortak bir kampanya sürdürülebileceğine dair madde dikkat çekmişti. Teşkilatlara gönderilen genelgenin ilgili maddesi şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandumuna kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazırlanacaktır. Ancak, referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir. Zorunlu ve zorlayıcı haller dışında propaganda çalışmalarımız diğer partilerle bir ve aynı kümede olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi evet iradesini tek başına, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatı dahilinde milletimizle paylaşacaktır."