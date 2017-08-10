MHP İznik'ten istifa açıklaması

MHP İznik İlçe eski Başkanı Hilmi Dükkancı partide yaşanan istifalar hakkında basın açıklamasında bulundu. Dükkancı, yaptığı açıklamada “Çare değişim” mesajı verdi.

MHP İznik İlçe eski Başkanı Hilmi Dükkancı MHP’de son dönemde yaşanan istifalar üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve“Kimsenin içinde ne olduğunu bir türlü anlayamadığı ‘devletin bekası’ söylemiyle bu kötü gidişe destek vermeye başlamıştır” diyerek partinin uyguladığı politikayı eleştiren Dükkancı, “Değişim” çağrısında bulundu.

Dükkancı’nın açıklamaları şöyle:

"ÇARE DEĞİŞİM"

"AKP iktidarının zulme varan baskıları ve tek bir adamın hırs ve saplantıları etrafında örgütlediği devlet yapısı ile artık sürdürülebilir bir yönetim anlayışından uzaklaşmakta olan ülkemizin acilen bir değişime, bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Gerek sosyal doku, gerek ekonomi ve gerekse siyaset maalesef toplumun taleplerinin çok ötesinde çıktılar vermekte ve faydadan çok zarar ve sıkıntı üreten politikalarla oldukları yerde saymaktadırlar. Hükümet, burnunun dibindeki gelişmelere bile istenen istikamette müdahil olamamakta, bir ileri, iki geri adım atarak dış politikada adeta Devletimizin itibarı ile oynanmaktadır.

Bütün bunlar olurken, iktidarı yaptığı muhalefetle zorlayacak bir anlayışa zaten hiç sahip olamamış Milliyetçi Hareket Partisi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kimsenin içinde ne olduğunu bir türlü anlayamadığı ‘devletin bekası’ söylemiyle bu kötü gidişe destek vermeye başlamış ve bu süreç 16 Nisan referandumunda AKP ve Genel Başkanı’na altın tepsi içinde sunulan ‘BAŞKANLIK SİSTEMİ’ ile son bulmuştur.

Bütün dertlere çare olacağı söylenen bu sistemin getirdiği iki temel değişiklik de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen gidişatta bir değişiklik olmamış bilakis ekonomik ve siyasi kötü gidiş şiddetini artırmıştır.

Bu durum ,İznik ilçemizde başta gönüldaşlarımız olmak üzere herkesin malumudur.Artık önü alınamayan ve örtülmesi mümkün olmayan bu gidişatta, mevcut hiçbir yapının toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği yadsınamaz bir gerçektir.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VARDIR"

Bu gerçeği anlamak için siyasî müneccim olmaya,gereğinin ne olduğuna karar vermek için ise siyasî deha olmaya gerek yoktur.

Türkiye’nin acilen bir yenilenmeye ve değişime ihtiyacı vardır. Bugün gelinen nokta itibarıyla siyasette bu değişimi en gerçekleştirecek olan yegane isim ise sayın Meral Akşener ve arkadaşlarıdır.

Bu vesileyle bizlerde “ büyük Türkiye sevdalıları olarak” Sayın Meral Akşener’in muhtemelen Ekim ayı içersinde kuracağı yeni parti görev almak üzere, başta halen mevcut İznik ilçe yönetim kurulu üyeleri sayın Osman Çetin, Ali Kılınç, Mehmet Burhan, Hasan Yazıcı, Turgut Kuzgun, Hüseyin İri, Oğuzhan Akın,yine mevcut İznik İlçe Kadın kolları başkanı Dilek Ortaca dahil olmak üzere 240 kişi ile birlikte MHP İznik ilçe teşkilatı üyeliğinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”