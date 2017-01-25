MHP Kartal Kadın Kolları Başkanı: Bu ihanet sürecinde yer almayacağım

Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasının ardından istifalar peş peşe geliyor. MHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Fatma Muhçu " Bu ihanet sürecinde yer almayacağım" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Devlet Bahçeli ve bazı MHP'li vekillerin tam desteğiyle yeni Anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından parti tabanındaki öfke büyüyor...

Partide her gün yeni bir istifa yaşanırklen, MHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Fatma Muhçu da, manidar bir dilekçe ile partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muhçu, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Mecliste görüşülürken partimin de onay verdiği Anayasa değişiklik taslağının içerik olarak, Ülkücü düşünceye uygun olamadığını düşünmekteyim. Partimizin iç tüzüğü ve seçim beyannamemizin de bu konuda haklılığımı desteklemektedir.

Ben kuvvetler ayrılığından ve cumhuriyetten yanayım. Tarihin bize verdiği sorumluluğun bilincindeyim ve bu ihanet sürecinde yer almayacağım.

Bu nedenden dolayı Kartal İlçe Teşkilatı yöneticiliğinden ve Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

23/01/2017

Fatma Muhçu