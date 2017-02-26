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MHP konvoyunda kaza: Yaralılar var

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MHP konvoyunda kaza: Yaralılar var
Antalya'da MHP Alanya Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

MHP konvoyunda ,saat 11.00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Avsallar Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Antalya İl Teşkilatının anayasa değişikliği ve referandum sürecine yönelik düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere Alanya'dan yola çıkan MHP İlçe Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araçta bulunan Mehmet Ali Yıldırım, Rana Gülbahar, Gamze Sülü ve Selin Yüksekova yaralandı.

Yaralılara  ilk müdahale konvoydaki diğer partililer tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.   MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, tek tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu söyledi.

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