MHP Konya Ilgın ve Kadınhanı İlçe Teşkilatları görevden alındı

MHP'li Halaçoğlu ve Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun toplantı yaptığı Konya Ilgın ve Kadınhanı İlçe Teşkilatları, referandumda 'hayır' diyecekleri için Genel Merkez tarafından görevden alındı.

MHP'de 'hayır' diyeceğini açıklayan teşkilatlara kıyım devam ediyor... Devlet Bahçeli, referandumda 'hayır' diyeceğini ifade eden MHP Konya Ilgın ve Kadınhanı İlçe Teşkilatları görevden aldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Konya Ilgın ve Kadınhanı teşkilatlarının MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile toplantı yapmasını disipline aykırı davranış olarak değerlendirildiğini ve bu gerekçeyle Genel Merkez tarafından görevden alındığını söyledi. Teşkilatın Ilgın İl Başkanlığına Harun Ok'un atamasının yapıldığını aktaran Çiçek, Kadınhanı'na da önümüzdeki günlerde atamanın gerçekleştirileceğini ifade etti.