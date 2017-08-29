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MHP Manisa'da 549 istifa

MHP Manisa'da 549 istifa
MHP Manisa Teşkilatı üyelerinden oluşan yaklaşık 549 kişilik grup partiden istifa etti. Toplantıda konuşan eski İl Başkanı Tamer Akkal, Akşener liderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'ye geçeceklerini açıkladı.
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