MHP Muğla Yatağan'da 200 partili istifa etti

MHP Muğla Yatağan eski İlçe Başkanı Servet Göka ve beraberindeki 200 kişi, MHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki istifa furyası devam ediyor.

Isparta'nın Gelendost İlçe Teşkilatı'ndan gelen istifa haberinin ardından bir toplu istifa da MHP Yatağan İlçe Teşkilatı'nda yaşandı.

Aralarında Yatağan eski İlçe Başkanı ve üst kurul delegesi Servet Göka'nın da bulunduğu 200 kişi, MHP Yatağan İlçe Başkanlığı'na dilekçe sunarak partilerinden istifa etti.

"ERDOĞAN'IN KANATLARI ALTINA GİRMEK HİÇBİR ÜLKÜCÜYE YAKIŞMAZ"

Yeniçağ'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göka, “MHP’deki siyaset tamamen çökmüş durumdadır. Tayyip Erdoğan’ın kanatları altına girmek hiçbir ülkücüye yakışmaz. Bizler Başbuğ Alparslan Türkeş’in öğrencileriyiz. Onlardan öğrendiğimiz ülkücülük bu değil. MHP’nin bugün izlediği siyaset ülkücülüğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.