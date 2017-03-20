MHP MYK üyesi Güler: Erdoğan yerli ve milli bir lider

Ülkücü iradeye tehditler savuran MHP MYK Üyesi Ali Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'yerli ve milli bir lider' olduğunu söyledi.

MHP MYK üyesi Ali Güler, Belçika Türk Federasyonuna bağlı dernekleri ziyaret ederek referandum hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Güler'in açıklamaları:

İKİ BAŞLI SİYASET OLMAZ

"Cumhuriyet elden gitmiyor. MHP olarak AK Parti ile su anda uyumlu bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Anayasanın 18 maddesini ortaklaşa hazırladık. Devlet bölünmüyor, Cumhuriyet elden gitmiyor. Artık iki başlı siyaseti son vereceğiz. Bizler için önemli olan devletimiz ve dinimizdir. Bu yüzden şer güçlerin kötü amellerini ortak olamayız.

ERDOĞAN MİLLİ VE YERLİ BİR LİDER

Erdoğan milli ve yerli, bir liderdir. İngilizlerin yetiştirdiği elemanlar nedeniyle Erdoğan bertaraf edilmek isteniyordu. Artık FETÖ itinin siyasi ayağını kırma zamanı geldi. Tüm siyasi partilerde FETÖ mensubu var. Artık tüm partiler FETÖ siyasi ayağını kırmaları gerekiyor. Biz MHP olarak üzerimizi düşen görevi yapıyoruz. FETÖ terör örgütünün siyasi ayağını kırmadıktan sonra başımız ağrımaya devam edecektir. Türkiye’nin huzuru ve bereketi için evet diyoruz” dedi.

MHP'NİN MUHALEFETİNDEN DE HESAP SORULACAK

Muhalefet arasında tek ülkücü var o da Koray Aydın. Diğerleri ülkücü değil muhalefettir, ihanetin ortağıdır. 15 Temmuz darbe günü ABD konsolosluğunda yer alan muhalefetin kim olduğunu da biliyoruz. Darbe başarılı olsaydı kimin başbakanlık koltuğunu oturacağını da biliyoruz. Bunlar asla ülkücü olamaz. Mitinglerini bir bakınız hep CHP’liler orada, çünkü MHP muhalefeti ile CHP aynı zihniyetin yolcusu” şeklinde konuştu.