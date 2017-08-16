MHP Ordu'da istifa

Ordu’da, MHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Akşener’e destek verdikleri gerekçesiyle 23. Dönem MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ile birlikte ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna verilen Onur Şahin partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Meral Akşener’e destek verdikleri gerekçesiyle 2016 yılı Kasım ayında MHP Ordu İl Başkanlığının başvurusu üzerine Rıdvan Yalçın ve Onur Şahin İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bu sırada parti içi sorunlar sebebiyle Disiplin Kurulu’ndan bazı üyeler istifa edince kurul çalışamaz duruma düştü. Disiplin Kurulu, yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle Onur Şahin ve Rıdvan Yalçın hakkında kesin karar veremedi. Geçen hafta MHP Altınordu İlçe Başkanlığına Erol Bayram’ın atanmasının ardından Disiplin Kurulu oluşturuldu.

Onur Şahin’den açıklama

Meral Akşener’in parti kurma çalışmaları hızla devam ederken bir istifa haberi geldi. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Altınordu Belediye başkan adayı, 1 Kasım Genel Seçimlerinde ise MHP Ordu 1. sıra adayı olan Onur Şahin partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Şahin, “Mensubu olmaktan her zaman büyük onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nin parti üyeliğinden 16 Ağustos itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Yalçın, ’yeni parti’ diyor

Öte yandan, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen diğer isim 23. Dönem MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Yeni parti. Beslendiği kaynaklar eski olacak. İlham aldığı şahsiyetler eski, ibret aldığı vakalar eski ama parti yeni olacak. Sahiden yeni olacak. Hırsımız eski, hıncımız, inancınız eski ama partimiz yeni olacak. Hayallerimiz eski, rüyalarımız, dualarımız eski ama partimiz yeni olacak. Anlayacağınız yeni parti, sadece bir parti olmayacak” ifadelerini kullandı.