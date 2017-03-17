MHP Şarkışla İlçe Başkanı Yaşar Aşkın istifa etti
Balgat, istifalarla sallanmaya devam ediyor...
Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi tavrına tepki gösteren MHP Şarkışla İlçe Başkanı Yaşar Aşkın, partideki görevinden istifa etti.
Manidar bir açıklama ile istifasını duyuran Aydın, "Genel Başkan ve üst yönetimin olmazsa olmazımız olan tabanla istişare ve meşveretinden uzak tutumu, parti içi demokrasiye karşı sergiledikleri hasmane tutum, hangi saiklere dayandığını hala bilmediğimiz bir şekilde 'Fiili durumun resmi duruma' dönüşmesiyle ilgili ülke gündemine getirip neredeyse aziz milletimizin kutuplaşmasına neden olan bu tavrı yüzünden ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Yaşar Aşkın'ın açıklaması:
SEVGİLİ DOSTLAR , ÇOK KIYMETLİ KAMUOYU;
SİYASET ÖZELDE MİLLET VE MEMLEKET GENELDE İSE ÜMMET VE BÜTÜN İNSANLIĞIN YAŞAMINI KONU ALAN BİR FAALİYET ALANIDIR.EN AZINDAN BEN BUNUN BÖYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR VE FARKLI PARTİLERDEDE OLSA BU HASLETLERİ TAŞIYAN ÇOK SAYIDA SİYASETÇİMİZ OLDUĞUNA İNANIYORUM.BUNUNLA BİRLİKTE ÜLKEMDE YAŞANAN SON SİYASİ GELİŞMELERDENDE FEVKALADE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM.
“ BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR” DEYİŞİNİN KABUL GÖRDÜĞÜ BİR ÜLKEDE AYNI SİYASİ ÇATI ALTINDA UZUN YILLAR ÇALIŞMIŞ KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ ARKADAŞLARIN SÖYLEM FARKLILIKLARININ BİRBİRLERİNİ İHANETE VARAN SUÇLAMALARA KONU TEŞKİL ETTİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM.. GENEL BAŞKANIM SAYIN DEVLET BAHÇELİ DE İÇLERİNDE OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ETKİLİ SİYASETÇİNİN DÖNEMİN İKTİDAR PARTİSİ VE YETKİLİLERİNE SÖYLEDİKLERİ, ONLARINDA VERMİŞ OLDUĞU BENZERİ CEVAPLAR ORTA YERDE DURURKEN SİYASİ FİGÜRLERİN BİR ŞEKİLDE AYNI ÇATI ALTINDA VEYA AYNI GAYE ADINA BULUŞTUKTAN SONRA HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞCASINA SARMAŞ DOLAŞ OLMALARINA DEĞİLDE TABANI GEREN VE BİRBİRLERİNE CEPHE OLUŞTURAN SÖYLEMLERİNE ÜZÜLÜYOR DAHADA ÖTESİ KAHROLUYORUM.
İSTERDİM Kİ, ANAYASA TASLAĞI DİYE UZUN ZAMAN ÜLKEMİN GÜNDEMİNİ TEŞKİL EDEN ÇALIŞMA DA KADIN VE ÇOCUK TECAVÜZÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ TERÖR EYLEMİNE İDAM, BU SUÇLULARA YARDIM VE YATAKLIK EDENLERİNDE BAŞTA MAL VARLIKLARINA EL KOYMAKLA BAŞLAYAN AĞIR YAPTIRIMLARIN YANISIRA YILLARDIR HER HÜKÜMET TARAFINDAN KONUŞULAN AMA BİR TÜRLÜ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN SEÇİM BARAJI VE SİSTEMİ DE YER ALSIN AMA NAFİLE.
MENSUBU VE İLÇE BAŞKANI OLMAKTAN ONUR DUYDUĞUM MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI VE ÜST YÖNETİMİNİN OLMAZSA OLMAZIMIZ OLAN TABANLA İSTİŞARE VE MEŞVERETİNDEN UZAK TUTUMU, PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE KARŞI SERGİLEDİKLERİ HASMANE TUTUM , HANGİ SAİKLERE DAYANDIĞINI HALA BİLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEKİLDE “FİİLİ DURUMUN RESMİ DURUMA” DÖNÜŞMESİYLE İLGİLİ ÜLKE GÜNDEMİNE GETİRİP NEREDEYSE AZİZ MİLLETİMİZİN KUTUPLAŞMASINA NEDEN OLAN BU TAVRI YÜZÜNDEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYOR , GÖREV SÜRESİNCE YANIMDA BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİME, HANIMLAR KOMİSYONUNA,İL VE İLÇE BAŞKANLARIMA,ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARIMA ,BÜTÜN ÇİLEKEŞ ÜLKÜDAŞLARIMA EN KALBİ DUYGULARIMLA TEŞEKKÜRLER EDİYOR ,BÜTÜN MAZLUM MİLLETLERİN ÜMİT IŞIĞI OLAN YÜCE TÜRK MİLLETİNİN VE DEVLETİNİN SONSUZA KADAR YAŞAMASI ,ÜNİTER YAPISINI MUHAFAZA EDEBİLMESİ,BİR OLMASI İRİ VE DİRİ OLMASI DİLEĞİMLE SİZ DEĞERLİ KAMUOYUNA SAYGI SEVGİ VE MUHABBETLERİMİ SUNUYORUM.ALLAHA EMANET OLUNUZ SAĞLIK VE ESENLİKLER İÇERİSİNDE KALINIZ.
17 MART 2017
YAŞAR AŞKIN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ŞARKIŞLA İLÇE BAŞKANI
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