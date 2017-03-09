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MHP Şile Kadın Kolları Başkanı Zehra Alpay istifa etti

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MHP Şile Kadın Kolları Başkanı Zehra Alpay istifa etti
MHP'nin Başkanlık sistemi tutumundan rahatsız olan MHP İstanbul Şile Kadın Kolları Başkanı Zehra Alpay partideki görevlerinden istifa etti. İstifasını bir açıklamayla duyuran Alpay, "partide kendimizi kandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan istifalara bir halka da İstanbul'dan eklendi.

MHP İstanbul Şile İlçe Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Zehra Alpay, partideki tüm görevlerinden istifa etti. 

İstifasını bir açıklamayla duyuran Zehra Alpay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mevcut durumdan rahatsız olduğum için ve bu mevcut durumu sürdürmem mümkün olmadığı için MHP'de ki bütün görevlerimden  istifa ediyorum. Çünkü bu süreçte inandığım değerlere hizmet edemiyorum ve ancak kendimizi kandırmak oluyor.

İstanbul Şile İlçe Kadın Kolu Başkanı ve İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Alpay

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