MHP Sivas Kangal İlçe Başkanı istifa etti

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen MHP Sivas Kangal İlçe Başkanı Yusuf Yıldırım, istifa ettiğini açıkladı.

MHP İlçe teşkilatlarında istifalar peş peşe geliyor...

Genel Merkez'in Başkanlık sistemi tutumuna tepki gösteren MHP Sivas Kangal İlçe Başkanı Yusuf Yıldırım, partideki görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.

İstifasının ardından bir açıklama yapan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ateşle imtihandan geçtiği bu günlerde, Genel Merkez’imizin politikası ve parti içi demokrasi olmadığından, ülkeyi tek adama teşvik etmelerinden duyduğum rahatsızlık ve endişeden dolayı dün sabaha itibari ile şerefle, gururla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Kangal İlçe Başkanlığı’ndan kendi isteğimle istifa ettim. Bu süre boyunca bizlere destek veren tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Sonuna kadar hayır!"