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MHP Söğüt Belediye Başkan'ı Halil Aydoğdu istifa etti

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MHP Söğüt Belediye Başkan'ı Halil Aydoğdu istifa etti
MHP'nin kalesi olarak bilinen Bilecik Söğüt'ün belediye başkanı ve meclis üyeleri partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde sular durulmuyor. Partinin en önemli belediyeleri arasında gösterilen Söğüt'ün belediye başkanı ve meclis üyeleri toplu istifa kararı aldı. MHP'li Başkan Halil Aydoğdu ve 6 belediye meclis üyesinin Devlet Bahçeli'nin AKP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duydukları belirtiliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu istifa mesajını  sosyal medya hesabından duyurdu.Aydoğdu mesajında "Meclis üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

MHP liderinin her yıl katıldığı  Ertuğrulgazi'yi Anma ve  ve Yörük Şenlikleri'ne ev sahpliği eden ilçe belediyesi MHP için sembolik anlam taşıyordu.

HALİL AYDOĞDU KİMDİR

1962 yılında Söğüt Çaltı'da dünyaya gelen Halil Aydoğdu, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2 yıl İstanbul’da ticaretle uğraştıktan sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulunan Aydoğdu 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli seçimlerde MHP'den Söğüt Belediye Başkanı seçildi.  2009 yılından sonra MHP Genel Merkezi'nde görev alan Aydoğdu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 3'üncü kez MHP'den Söğüt Belediye Başkanı oldu.

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