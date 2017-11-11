MHP Trabzon Arsin'de İYİ Parti istifası

MHP Trabzon Arsin İlçe Teşkilatı, partiden istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde istifalar peş peşe geliyor.

MHP Arsin İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Küçükibrahimoğlu ve yönetim kurulu, partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Küçükibrahimoğlu, İYİ Parti'yi umut kapısı olarak gördüklerini söyledi.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüşen Küçükibrahimoğlu, Trabzonhabercisi'nden Mustafa Hoş'a şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkü Ocakları'na adım attığım ilk günden bugüne, üyesi ve Arsin ilçe başkanı olarak uzun yıllar hizmet verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

"GENEL MERKEZ'İN TAVRINDAN RAHATSIZ OLDUK"

Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım davam ve sevdam olan Ülkücülük fikrine, her zaman hizmet etmeye devam edeceğim. 7 Haziran ve akabinde yaşadığımız 1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin takındığı tavır ve söylemleri tüm Türk Milliyetçileri’ni rahatsız ettiği gibi bizleri de rahatsız etmiştir.

"AKP İKTİDARINI AFFETMİYORUZ"

16 Nisan öncesi ve sonrası, ülkemizde hain 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yaşanması na zemin hazırlayan AKP iktidarıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin yapmış olduğu iş birliği yine bütün Türk milliyetçilerini rahatsız ettiği gibi bizleri de rahatsız etmiştir. PKK, PYD ve FETÖCU yapılanmaları 15 yıllık iktidarları boyunca yanlış siyasi kararlarıyla besleyip güçlendiren AKP iktidarını bütün Türk Milleti gibi bizler de affetmiyoruz.

"İYİ PARTİ'Yİ TÜRKİYE'NİN UMUDU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu terör örgütleriyle mücadeleyi namus mücadelesi saymış Meral AKŞENER liderliğinde kurulan İyi Parti’yi bütün Türk Milleti gibi ben ve ekibim de umut olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm Ülkücüler gibi bizimde sevdiğimiz, saydığımız, dava inancından zerre kuşku duymadığımız, Ülkücüler’in Başkurt'u Koray AYDIN’ın da Meral AKŞENER ile birlikte hareket etmesi inancımız kat ve kat artırmıştır.

Bu sebeplerle mensubu olmaktan gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım Ülkücülük fikrini yüreğinizde baki tutarak sevdamız olarak gördüğünüz Milliyetçi Hareket Partisi’den tüm yönetim kurulumuz olarak istifa ediyoruz.

"KİMSE ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜZÜ SORGULAYAMAZ"

Sözlerimi tamamlarken bilinmesini isterim ki ben her zaman Ülkücüyüm, Milliyetçiyim Hiç kimse benim Ülkücülüğümü yargılayamaz, tartışamaz. Bütün hayatım Ülkücülük uğrunda mücadele ile geçmiştir. Bundan sonraki siyasi hayatımda ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşımaya ve bu Kutlu düşünceye İyi Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla arz ederim.”