MHP'de 12 partili disipline sevk edildi

MHP Manisa İl Başkanlığı, aralarında ilçe başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu 12 kişiyi disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.

Meral Akşener önderliğinde kurulacak partiyle ilgili detaylar yavaş yavaş şekillenirken, MHP içerisindeki çatlak da hızla büyüyor...

Akşener'in yeni partinin kuruluşuyla ilgili tarih vermesinin ardından MHP'deki istifa haberleri de peş peşe geldi.

Çok sayıda MHP'li eski başkan, üye ve delege partiden istifa ederken; istifalara gerekçe olarak "Parti içerisindeki adaletsizlik ve Ülkücü isimlerin hukuksuzca ihraç edilmesi" gösterildi.

MANİSA'DA 12 KİŞİ DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Öte yandan MHP Genel Merkezi de, değişim isteyen ve rahatsızlığını dile getiren partilileri disipline sevk etmeye devam ediyor.

Devlet Bahçeli'nin bu sabah yaptığı açıklamaların ardından, Manisa İl Başkanlığı, aralarında ilçe başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu 12 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Sabrın ve tahammülün bittiği noktada yapılması gerekenler hasıl oldu" denildi.

Açıklamada, parti tüzüğüyle bağdaşmayan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar, Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan, Turgutlu İlçe Başkan Yardımcısı Çağlar Koç, ManisaBüyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Belediye Meclis Üyeleri Halil Aktaş, Leyla Dedeoğlu Özkan ve Arif Oruntaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya, Gördes Eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Kurt, eski Gördes Belediye Başkanı İbrahim Emre ile eski Gördes İlçe Başkanları Uygar Yabaş ve Hüseyin Altuntaş'ın kesin ihraç istemiyle partinin il disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.