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MHP'de 160 kişi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

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MHP'de 160 kişi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti
Aydın'ın Buharkent ilçesinin eski Belediye Başkanı Yusuf Vural, beraberindeki 160 kişi ile MHP'den istifa etti. Vural, siyasete İYİ Parti'de devam edeceklerini açıkladı.

MHP Buharkent İlçe Teşkilatı'nın 161 üyesi, düzenlenen basın toplantısında toplu olarak istifa ettiğini açıkladı.

Toplantı sözcüsü, Buharkent'in geçen dönemde belediye başkanlığını üstlenen Yusuf Vural, bu kararı vermek için çok düşündüklerini, istifa imzasını atarken çok sevdikleri partiden mecburen ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Genel merkez yönetiminden rahatsız olduklarını dile getiren Vural, "Biz koltuk sevdalısı değiliz, davanın neferiyiz. Referandumda ‘Evet' diyerek destek verdik. Milletvekili Deniz Depboylu'dan o dönemde bir söz aldım. ‘Başkanlık siteminde birçok soru işareti var. Kendi elimizle başbuğumuzun bize emanet ettiği partimizi bitirmeyelim' dedim. O da bu sözlerimi genel merkeze ileteceğini söyledi.

Bana cevap olarak ‘Ülkücü, ülkücüye güvenecek; ülkücü genel merkeze güvenecek' dediler. İnsan aklıyla üstün bir varlıktır. Bir davanın peşinde körü körüne gitmek bizim içimizde sıkıntı oluşturuyor. Kimse bu durumda bizi aydınlatmadı ama güven beklediler" dedi.

Üyeler ile tek tek görüştüğünü ve rahatsızlıklarını dinlediğini belirten Yusuf Vural, şunları söyledi:

"MHP yönetimi, 2019 seçimlerine kadar AK Parti ile yan yana olacağını açıkladı. Her şey burada patlak verdi. Antalya'da ağlaya ağlaya istifasını veren arkadaşlarımız oldu. Düşünce birliği eden 161 Buharkentli olarak bizim de imzayı atarken içimiz cız etti. Üzüntülüyüz, fakat bu devletimiz için bir gereklilik.

Hüznümüzü kalbimize gömdük, çünkü iyi günlere inancımız var. Aralarında benim de bulunduğum, partiden ayrılanların büyük bir kısmı olarak siyasi hayatımızı yeni kurulan İyi Parti'de sürdürmeye karar verdik. Ülkemiz ve memleketimiz için Meral Akşener ile birlikte yürüyeceğiz. Partimizin sembolü olan güneş, ülkemizin üzerine doğacak inşallah. Tüm partilerden akın akın gelen bir furya var. Kapımız herkese açık. Gönül kırgınlıklarımızın üzerine sünger çektik. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı olsun."

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