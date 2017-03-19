MHP'de 17 kişiyle kongre!

MHP Yunak İlçe Kongresi 17 kişi ile yapıldı.

MHP içindeki referandum krizi büyürken, il ve ilçe teşkilatları kongre yapmak için partili bulamıyor...

MHP Konya, ilçe kongrelerine Yunak ilçesi ile başladı. Dün gerçekleştirilen Yunak ilçe kongresine, MHP Konya İl Başkanı Av. Murat Çiçek, 2 adet il yöneticisi ve 14 adet MHP Yunak'ın seçilen yeni ilçe yöneticileri ile birlikte toplam 17 kişi katıldı.