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MHP'de 21 istifa daha

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MHP'de 21 istifa daha
MHP Edirne'de geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı gibi aktif görevlerde bulunan isimlerin de yer aldığı 21 kişi parti üyeliğinden topluca istifa etti.

MHP Edirne Uzunköprü İlçe teşkilatında  il başkan yardımcılığı gibi aktif görevlerde bulunan isimlerin de yer aldığı 21 kişi parti üyeliğinden istifa etti. 

İstifa eden grup adına yazılı basın açıklaması yapan Av. Burhan Başeğmez'in açıklamaları şöyle:

“Cumhuriyeti kuran Türk Milliyetçiliği fikriyatının temsilcisi Türk milliyetçileri olarak, büyük bir onurla Ocak başkanlığı, il ve ilçe yöneticiliği, belediye meclis üyeliği gibi bir çok görevleri yürüttüğümüz bugüne kadar mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden hedef ve ülkü birliğimiz kalmadığı inancı ile istifa ediyoruz. Tüm kamuoyun bilgilerine saygı ile arz ederiz.”

MHP’den istifa eden isimler şu şekilde; “Burhan Başeğmez, Cemil Pala, Hakan Doğan, Ufuk Korkut, Yusuf Ayyazmalı, İbrahim Erkal, Ahmet Talaş, Muharrem Arslan, Ali Büyükavcı, Ceyhun Karagöz, Ömer Kaynarca, Nebi Doğan, Şafak Durmaz, Sıtkı Selimoğlu, Halil İbrahim Meriç, Ertuğrul Yavuz, Ömer Pala, Erkan Göksu, Halil Ataçkarapınar, Mustafa Şimşek, Şükrü Uçak.

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