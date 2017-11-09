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MHP'de 3 ilçe teşkilatı görevden alındı

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MHP'de 3 ilçe teşkilatı görevden alındı
MHP Genel Merkezi tarafından Burdur'un Gölhisar, Çavdır ve Altınyayla ilçe yönetim kurulları görevden alındı.

MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte, genel merkez tarafından il başkanlığına gönderilen yazıda parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden başkanlık divanı tarafından parti tüzüğünün 34'üncü maddesi gereğince Gölhisar, Altınyayla ve Çavdır ilçe yönetim kurullarının görevden alındığının bildirildiğini belirtti.

Ökte, önümüzdeki günlerde bu üç ilçede yeni teşkilatların oluşturulacağını kaydetti.

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