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MHP'de 3 isme ihraç talebiyle soruşturma

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MHP'de 3 isme ihraç talebiyle soruşturma
MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Resul Kırılmaz, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Raif Erdem’in partiden ihraçları için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MHP’ye mensup olmanın bireylere yüklediği sorumlulukların, parti tüzüğünde açıkça ifade edildiğini belirten MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir yaptığı açıklamada, "Sorumlulukları taşıyamayan, hareketimizin ana esaslarına uygun hareket etmeyen parti üyeleri hakkında alınacak tedbirler ve uygulanacak cezai müeyyideler, yine parti tüzüğümüzde detaylı şekilde belirtilmiştir.

Birçok konuda parti tüzüğümüze göre parti disiplinimize uymadığı tespit edilen ve tüm uyarılarımıza rağmen aynı suçları işlemekte ısrar eden Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Resul Kırılmaz, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Raif Erdem hakkında, parti tüzüğümüzün 78/4 Maddesi uyarınca, “Partiden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılıp ihraç edilmeleri” için haklarında soruşturma başlatıldığı ve disiplin kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen birkaç parti üyemiz ile alakalı da disiplin soruşturması ilerleyen süreçte başlatılacaktır" dedi.

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