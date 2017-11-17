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MHP'de 43 İYİ Parti istifası daha!

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MHP'de 43 İYİ Parti istifası daha!
MHP Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 kişi MHP’den istifa etti.

MHP Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över, yönetim kurulu üyeleri ve köy temsilcileriyle birlikte 43 kişi partilerinden istifa kararı aldı. Başkan Över ve diğerleri dün Gelendost İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini sundu.

Mehmet Över, "42 yıldır mücadele ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını layığıyla taşıdık. Milliyetçi Hareket Partisi’nde bir etkimiz, söz hakkımız ve de demokratik mücadele hakkımız kalmadı. Bu nedenle 43 arkadaşımızla istifa etmeyi uygun gördük. Bundan sonra siyasi hayatımızı İYİ Parti’de sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İktidara giden yolda hayırlı bir adım olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim" dedi.

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