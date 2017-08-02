Bugünkü YENİÇAĞ »

MHP'de Akşener için 625 istifa

»
MHP'de Akşener için 625 istifa
Genel Merkez'in tutumunu onaylamadıklarını açıklayan MHP Kocaeli Gölcük ve Bursa Yenişehir İlçe Başkanlıkları'nda toplu istifalar yaşandı. İstifa edenler Meral Akşener'in partisine geçecek.

MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti. MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız" dedi.

GÖLCÜK’TE 410 KİŞİ MHP’DEN İSTİFA ETTİ

MHP Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partilerinden istifa etti. Gölcük’te bulunan Koray Aydın Parkı’nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP’den istifa etti.

AKŞENER’İN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz” diye konuştu.

İlgili Haberler
45 yıllık MHP'li böyle istifa etti
  • Yorumlar 7
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti