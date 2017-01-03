MHP'de Atila Kaya depremi!
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Atila Kaya, başkanlık sistemine hayır diyeceğini açıklayarak, partideki görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ve referandumda evet oyu vereceğini açıklaması MHP'de deprem etkisi yarattı.
Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığından istifa ederek, Başkanlık sistemine hayır oyu vereceği iddia edildi.
Kaya'nın bu kararı sonrasında MHP'de başkanlığa hayır diyen vekil sayısı 7'ye yükseldi.
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