MHP'de baraj mesaisi yapılacak!

Seçim barajı düşürülsün çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, olağan kongre öncesinde merkez yürütme kurulu (MYK), ardından il başkanları, son olarak da belediye başkanları ile buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi doğrultusunda uyum paketinin bir an önce Meclis’e getirilmesini isteyen MHP, baraj ve sistem tartışmasını başlattı.

Bahçeli’nin açıklamasıyla konu yeniden siyasetin gündemine gelirken, MHP’nin tam olarak hangi sistemi ve hangi barajı istediği konusu netlik kazanmadı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; bu konuda ayrıntılı çalışma yapan ancak AKP’nin önerisi ortaya çıkmadan önce bunu açıklamak istemeyen MHP, bu konu da dahil, kritik gündem başlıklarını teşkilatla yapılacak toplantıya taşımaya hazırlanıyor.

MHP’de ilk olarak 16 Kasım’da MYK, 3 Aralık’ta da il başkanları toplanacak. 8-10 Aralık tarihleri arasında MHP’li belediye başkanları Antalya’da kampa alınacak.

MHP Lideri, genel merkezde yürüttükleri çalışmalar ve belirledikleri stratejiler hakkında tabanı bilgilendirecek.

Toplantıların gündemini seçim sistemi ve barajın yanı sıra yerel seçime yönelik stratejiler, 18 Mart 2018’de yapılacak olağan kongre öncesi hazırlıklar oluşturacak.